Бишкек, 23 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. На проходящем в столице Киргизии конституционном совещании разгорелся очередной спор по поводу внесения изменений в проект новой конституции республики, пишут киргизстанские СМИ.

President.kg Конституция Киргизии

Некоторые из участников заседания выступили с предложением вписать в основной закон понятие «киргизский народ».

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Другая же часть посчитала такую формулировку некорректной, поскольку Киргизия — страна, гражданами которой являются не только киргизы, но и представители множества других национальностей.

По мнению сторонников такой позиции, в конституции должно быть написано «народ Киргизии».