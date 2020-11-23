Киев, 23 ноября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Вице-премьер — министр правительства Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявляет, что имеющееся у украинской армии вооружение и военная техника нуждаются в обновлении.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

Об этом министр сообщил 23 ноября по итогам визита в «зону проведения операции объединенных сил» (то есть, в контролируемые Киевом части Донбасса).

«Имеющийся парк вооружений и техники требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны», — отметил в своем комментарии Уруский.

Он подчеркнул, что в ходе визита лично получил конкретное представление о том, чего требуют украинские военные, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

Впрочем, никакой конкретной информации вице-премьер не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что в августе на одном из мероприятий член наблюдательного совета госкомпании «Укроборонпром» Владимир Горбулин заявил, что сейчас на Украине существуют предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил. Горбулин заявил, что впервые за последние 20 лет на Украине возможно создание треугольника «наука-промышленность-ВСУ», «безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти».