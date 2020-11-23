Москва, 23 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. В ближайшее время будет подписано распоряжение об использовании федеральных средств 2021 года для закупки машин «Скорой помощи» для регионов, заявил 23 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

«В ближайшее время подпишу распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников», — сказал глава правительства.

По словам Михаила Мишустина, вопрос с нехваткой машин «скорой помощи» в регионах страны будет решен. В частности, правительство уже выделило 204 млн рублей на закупку медицинского транспорта для Краснодарского края, а вскоре денежные средства получат и другие регионы.