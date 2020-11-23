Тюмень, 23 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. В Тюменской области действует семь очагов COVID-19. Об этом по данным на 23 ноября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Общее количество заразившихся коронавирусом составляет 173 человека. Ещё 697 являются контактными. Два очага было выявлено на прошлой неделе. Из них «Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а также «Пансионат для ветеранов войны и труда».

Очагом учреждение или организация считаются в том случае, если там выявлено пять и более случаев заражения коронавирусом. При этом в ведомстве отмечают, что в детских образовательных учреждениях случаи групповой заболеваемости COVID-19 отсутствуют.