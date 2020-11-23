Москва, 23 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Список жизненно необходимых и важнейших препаратов расширят, включив в него все вакцины от коронавируса. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По словам Мишустина, правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в него включат все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований.

«Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», — сказал он.

Глава правительства добавил, что в 2021 году перечень планируется пополнить ещё 25 препаратами.