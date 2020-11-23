Москва, 23 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Выгода от льготной ставки по ипотеке в 6,5% нивелировалась ростом цен на жильё. Об этом 23 ноября сообщила заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольга Полякова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Субсидирование ипотеки, безусловно, предоставило возможность многим заемщикам получить эти кредиты, но и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7 до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект», — заявила Полякова.

При этом в Москве и Подмосковье стоимость жилья с начала действия льготной ипотечной ставки выросла примерно на 16%, отметила заместитель главы Центробанка России.