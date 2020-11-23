Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в особом порядке рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении таксиста Эльнура Эльдара оглы Байрамова. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД, приведшем к смерти пешехода, сообщили 23 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. На женщину, которая шла с детьми по тротуару в центре города, упала дорожная конструкция, после того как Байрамов врезался в нее на автомобиле.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Такси

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 18 мая 2020 года. Автомобиль такси KIA Rio под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области Байрамова, двигаясь по Суворовскому проспекту, не предоставил преимущество общественному транспорту и совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от остановки.

От удара об автобус таксомотор выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 30-летнего мужчины, а затем выехал на тротуар, сбив стойку дорожных знаков. В результате стойка упала на 45-летнюю женщину-пешехода, сопровождавшую двух своих детей, в возрасте 4 и 6 лет. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, дети не пострадали.

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Байрамова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

«Потерпевшие заявили свои требования, а именно: потерпевший О. просил взыскать с Байрамова 11 598 036, 94 рубля, потерпевший К. — 2 803 277, 12 рубля. Подсудимый признал иски по праву», — уточнили в суде.

В ходе заседания подсудимый заявил, что перевел потерпевшим 25 тысяч рублей и готов выплатить еще 100 тысяч рублей. В свою очередь потерпевшие сообщили суду, что они не верят в раскаяние подсудимого. По их мнению, он «легко мог бы найти работу за 50−70 тысяч рублей в месяц и всё им заплатить».

В прениях Байрамов просил у суда минимально возможное наказание без изоляции от общества. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года и лишением права управления транспортным средством на три года. Частично удовлетворены имущественные требования потерпевших.

«С Байрамова взыскано 4 млн рублей. В остальной части иски признаны по праву и подлежат передаче для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства», — уточнили в суде.