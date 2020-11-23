Ульяновск, 23 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Спасатели отмечают, что объявляется жёлтый уровень погодной опасности: вечером 23 ноября с сохранением ночью и днем 24 ноября на дорогах ожидается образование гололедицы.

В ведомстве напоминают, что при гололедных явлениях пешеходам следует обратить особое внимание на обувь, передвигаться медленно на покрытых льдом участках улиц и избегать обледенелых территорий. Пожилым рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, а при возможности — отказаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что температуру выше нормы на 10−12 градусов прогнозируется на азиатской территории России. Это связано с тёплыми воздушными массами.

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