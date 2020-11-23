Киев, 23 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. На Украине в национальном музее «революции достоинства» силовики проводят новые проверки, сообщила 23 ноября пресс-служба музея.

Иван Шилов ИА REGNUM Музей госпереворота на Украине

По информации источника, вопросы правоохранительных органов касаются «экспертизы строительства музея».

«Не мемориала, которого касается следствие, а музея, проектирование которого даже не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой «профессионализм»», — говорится в обращении музея.

Другие подробности в настоящий момент неизвестны, силовики заявлений о новых обысках не делали.

ИА REGNUM напоминает, что об обысках в музее «революции достоинства» по делу о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 млн грн (чуть меньше 4 млн долларов) стало известно утром 19 ноября. В офисе президента Украины Владимира Зеленского обыски оценили критически, отдельно обратив внимание, что «не может не вызывать беспокойства» тот факт, что следственные действия «почему-то» прошли четко накануне годовщины начала майдана (21−22 ноября).

Наибольшее возмущение выразил экс-президент Порошенко, который предположил, что нынешние власти «боятся идей, которые вдохновили украинцев во время революции достоинства».