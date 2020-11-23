Москва, 23 ноября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Вашингтон счёл, что выход США из Договора по открытому небу никак серьёзно не затрагивает его в вопросах безопасности. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального секретаря ООН в 2002—2011 гг., советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

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«Американцы, видимо, рассудили так: выход из этого договора никак серьёзно не затрагивает их безопасность. Потому как их союзники по НАТО — согласно договору по НАТО», — заявил Орджоникидзе.

«Помимо этого договора ещё масса различных соглашений закрытого характера, в военной области в частности, есть, которые накладывают соответствующие обязательства на союзников Соединённых Штатов — делиться любой информацией. И военной, и разведывательной — любой информацией. Там они опутали этими соглашениями», — подчеркнул он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.