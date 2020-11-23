Киев, 23 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Благодаря «карантину выходного дня» и другим ограничениям властям Украины удаётся сдерживать распространение коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили 23 ноября в офисе президента страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать всё, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика свидетельствует, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост», — отметил он.

В ходе селекторного совещания с участием Зеленского главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась, а глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал о том, что в стране выписали 1,3 тысячи штрафов за отсутствие масок в публичных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине решили привлечь иностранный кредит для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, в частности из этих денег хотят выплачивать пособия людям, потерявшим работу.