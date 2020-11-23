Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приговорили к шести годам колонии общего режима рецидивиста, совершившего несколько разбойных нападений на магазины и микрофинансовые организации Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

Уроженец Оренбургской области признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В 2019 году гражданин совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и ещё одну торговую точку в Реже, а также на три микрокредитные организации, зоомагазин и продуктовый магазин в Екатеринбурге.

Злоумышленник имел при себе охотничью ракетницу с резьбовым патроном. Мужчина попался благодаря бдительности сотрудницы микрофинансовой организации: женщина опознала в преступники человека, ранее обращавшегося за займом.

«Суд удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального вреда», — добавили в прокуратуре. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале задержали мужчину, который украл водку водку с помощью коктейля Молотова.