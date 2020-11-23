Каракас, 23 ноября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Венесуэла приняла решение о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщает служба гражданской авиации Венесуэлы.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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"Служба гражданской авиации <…> информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее Венесуэла уже разрешила авиарейсы в Мексику, Доминиканскую Республику, Иран, Турцию и Панаму.

Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал возобновление авиасообщения с Россией.