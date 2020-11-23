Москва, 23 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушения в ходе проведения митингов и акций внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митингующий на фонарном столбе

Устанавливаются новые обязанности для организаторов митингов и акций, в том числе по соблюдению порядка сбора и расходования денежных средств на подготовку и проведение публичного мероприятия, недопустимости нецелевого расходования собранных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

В частности, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде, могут повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих (статья 19.3 КоАП России). Штраф предлагается повысить на граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

В качестве альтернативы назначению административного штрафа в зависимости от имущественного положения лица, привлекаемого к ответственности, предлагается закрепить в санкции статьи возможность применения административного наказания в виде обязательных работ до 120 часов, предусмотрен и административный арест.