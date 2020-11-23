Киев, 23 ноября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Нынешний мэр Львова Андрей Садовый, который, по предварительным данным, победил во втором туре местных выборов и удержал свою должность, обвинил партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» в политических махинациях.

City-adm.lviv.ua Андрей Садовый голосует

Соответствующее заявление Садовый сделал 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что во втором туре соперником Садового был именно представитель «Евросолидарности» Олег Синютка. По результатам экзит-пола, Садовый уверенно побеждает с результатом 62,8% голосов избирателей.

Между тем вероятный победитель выборов пожаловался на «неслыханную вещь», которая, по его словам, «имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян».

Он отметил, что городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на 24 ноября.

«Новоизбранного мэра к присяге завтра еще не приведут, поскольку есть предусмотренный законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя и в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель — выбирать руководящие органы, принимать любые другие решения — бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому главе», изложил свои претензии Садовый.

Мэр пообещал обжаловать соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, что в местной власти Львова сложилась парадоксальная ситуация — мэром, вероятно, остается Андрей Садовый, а большинство новоизбранных депутатов горсовета входят в «Европейскую солидарность».