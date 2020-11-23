Москва, 23 ноября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Выход США из Договора об открытом небе ставит под вопрос смысл этого договора в целом. Об этом 23 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Восьмая статья Вашингтонского договора НАТО говорит, что каждая договаривающаяся сторона обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему договору», — заявил Косачев.

«То есть обязательства этих стран по Вашингтонскому договору о создании НАТО выше, чем их обязательства по договору по открытому небу», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.