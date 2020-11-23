Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге учащиеся 63 классов 37 школ переведены на обучение в дистанционном формате из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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"Это 0,3% от общего количества классов в городе», — пояснили в ведомстве.

На конец предыдущей рабочей недели на дистанционном обучении находились 60 классов в 34 школах.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (так называемый смешанный формат обучения), составляет в Петербурге 12 744 человека, увеличившись с конца прошлой недели на 247 человек.

По данным на 23 ноября, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ также закрыты 22 группы в 12 детских садах Петербурга.