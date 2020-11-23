Москва, 23 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В России фиксируется повышенный спрос на медикаменты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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"Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы», — сказал Рошаль.

По его словам, аналогичная ситуация уже наблюдалась весной 2020 года, но с продуктами, когда в начале пандемии коронавируса люди скупали все продукты подряд.

Рошаль отметил, что сейчас с продуктами «всё нормально», а с лекарствами наблюдается «такой ажиотаж, который сложно было придумать».