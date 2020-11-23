Куала-Лумпур, 23 ноября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что ни он, ни лидер оппозиции Анвар Ибрагим не могут набрать достаточно голосов, чтобы стать премьер-министром страны, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Махатхир Мохамад

Махатхир Мохамад признал, что ушёл в отставку, потому что потерял доверие партии.

«Для меня это окончательное решение. Это означает, что мне больше не доверяют как председателю. Утрата доверия ко мне означает, что я не буду снова премьер-министром», — заявил Махатхир Мохамад.

По его словам, нынешний премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин потерял поддержку большинства со стороны парламента, и поэтому уместно подать в отставку и распустить кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшой самолет, принадлежащий сингапурской авиакомпании, совершил экстренную посадку на платной дороге в штате Джохор в Малайзии.