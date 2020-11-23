Калуга, 23 ноября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 141 человека за последние сутки, сообщает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 140 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сообщении штаба говорится, что всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 999 человек, 2 тыс. 790 человек находятся на лечении, 12 тыс. 104 человек выздоровели, 105 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (681), в Обнинске (422), в Боровском районе (272) и в Людиновском районе (186).