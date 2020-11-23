Красногорск, 23 ноября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Зимой 2020−2021 годов в Подмосковье будет работать более 150 катков. Об этом 23 ноября сообщило министерство благоустройства Московской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Каток

«Всего в Московской области в зимний период 2020/2021 будут функционировать 152 катка, из них: с натуральным льдом — 119, с искусственным льдом — 33», — отмечено в сообщении.

При этом для посетителей катков будут действовать определённые ограничения для профилактики распространения коронавируса. В частности, при посещении этих объектов в закрытых помещениях будет необходимо соблюдать масочный режим. Кроме того, вводится ограничение по количеству посетителей на льду из расчёта один человек на 10 квадратных метров площади катка.