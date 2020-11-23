Москва, 23 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Рубль 23 ноября продолжает укрепляться, но пока движется во вполне понятных рамках, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар США торгуется по 75,93 руб., чуть снижается и может оставаться в диапазоне 75,70−76,50 руб. в ближайшее время, евро стоит 90,19 руб. и готов торговаться в рамках отметок 90−92 руб., как и ранее.

Сегодня весь комплекс факторов играет в общем и целом в пользу «россиянина». Нефть в хорошем плюсе, интерес к риску на площадках присутствует, доллар на мировом рынке капитала в слабой позиции — все это вполне во благо рублю.

Ко всему прочему, в стране идет очередной налоговый период, и это тоже способствует локальному укреплению отечественной валюты.

С другой стороны, фундаментально у рубля так и не появилось прочной опоры, поэтому после того, как у рынка иссякнут эмоции, валюты вернутся к своим более-менее здоровым отметкам: 77−78 руб. за доллар и 91−92 руб. за евро», — считает эксперт.

Читайте также: На рубль окажут влияние два ключевых фактора