Москва, 23 ноября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Заявление экспертов информационного издания «Сина» о том, что в Турции считают покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 бесполезной, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 23 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

»Конечно, бесполезны, мы же можем их отключить. Они думали, что будут сбивать наши самолёты?» — задаётся вопросом Сергей Д.

По мнению некоторых пользователей, подобное отношение Турции к своей покупке говорит о том, что решение о приобретении российских комплексов принималось в тот момент, когда США не предоставляла Турции возможности купить американские военные разработки.

«Ну да, теперь в Турции оценили свои потери с покупкой С-400 именно потому, что Запад закрыл доступ к своей военной технике. Но на то время, когда приобретались С-400, была совсем иная ситуация, Запад участвовал, да и организовал несостоявшийся госпереворот в Турции, а также, может быть, турки предотвратили бомбёжки американцами своей страны этим оружием», — считает «Anchonsha Виктор».

Другие комментаторы пришли к выводу, что покупка нескольких С-400 действительно является бесполезной, ведь для полноценного функционирования данных комплексов, необходимо приобрести и другое российское вооружение.

«Вообще-то всё верно написано. Просто турки должны сделать правильный вывод. Система ПВО должна быть эшелонированной. В придачу к С-400 нужно ещё купить Торы и Панцири. А также, поскольку американцы ограничили доступ к современным самолётам, мы можем предложить им Сушки. Так постепенно НАТО окажется им не нужным», — поделился мнением Гена Ш.

Нашлись и те, кто оказался в недопонимании от того, что Турция почему-то считает, что на неё кто-то собирается напасть. Граждане уверены, что территория данной республики мало кому интересна, а значит Турции не было никакой необходимости закупать у России комплексы С-400.

«Какой дурак в Турции сказал, что на Турцию кто-то собирается нападать. Похоже, у этих людей с головой не всё в полном порядке. Прошли те времена, когда с Турцией за что-либо воевали. Турция и бесплатно никому не нужна», — написал пользователь под псевдонимом «АК47».

Напомним, 21 ноября эксперты информационного издания «Сина» заявили о том, что в Турции считают бесполезной покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.