У Зеленского пообещали «не спускать на тормозах» историю с КСУ
Киев, 23 ноября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины (КСУ) не оставил президенту страны Владимиру Зеленскому возможности двигаться исключительно в рамках правовой системы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 23 ноября в интервью изданию «Бабель».
Чиновник рассказал, что историю об отмене КСУ статьи о неправдивом декларировании не будут «спускать на тормозах», а также о том, что на Украине идёт процесс реформирования системы госуправления.
Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде рассмотреть ряд жёстких законопроектов. Если парламент их не поддержит, «будут другие решения. Будем предлагать их обществу», добавил чиновник.
Напомним, ранее Зеленский в разговоре с послами стран «Большой семёрки» заявил, что не воспринимает последние решения Конституционного суда, хотя по закону решения КСУ должны исполняться немедленно и не могут быть обжалованы.