Москва, 23 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев задержан в рамках уголовного дела о терактах в метро Москвы. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Теракты произошли 29 марта 2010 года в Москве, на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Тогда погибли 39 человек, свыше сотни человек получили ранения.

В рамках данного дела следователи при взаимодействии с ФСБ России задержали начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Следствие считает, что высокопоставленный офицер полиции являлся участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2009—2010 годах он использовал служебное положение для предоставления информации лидерам преступного сообщества о деятельности отдела внутренних дел и проведении спецопераций против незаконных формирований.

Кроме того, задержанный, считают в СК, лично перевозил руководителей преступного сообщества по республике и даже доставил на автостанцию одну из смертниц для её выезда в Москву.

Сейчас Исаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»; «Бандитизм»; «Террористический акт»).