Красногорск, 23 ноября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Режим самоизоляции привел к снижению доли пожилых людей среди общего числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

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«Число пациентов от 60 лет и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от общего числа госпитализированных. Можно сказать, что пока незначительный, но есть эффект от введения самоизоляции для пациентов старше 65 лет», — сказала Стригункова.

Также глава областного минздрава указала, что общий дефицит медработников в Подмосковье на данный момент составляет около 600 специалистов.