Красногорск, 23 ноября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Проблема свалок в Подмосковье фактически решена. Об этом 23 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mermyhh Свалка

«Сегодня более 30 тысяч контейнерных площадок, в декабре мы закроем две оставшиеся свалки — они уйдут в прошлое раз и навсегда. Со свалками покончено», — сказал Воробьёв.

По его словам, весь мусор в Подмосковье будет перерабатываться, а большая его часть использоваться как вторичное сырье.

«Однако строительный мусор требует дополнительного регулирования, поэтому была просьба к нашим областным депутатам и профильному министерству, чтобы принять все необходимые нормативные акты, чтобы и здесь был наведен безукоризненный порядок — все маршруты следования будут оцифрованы, места под утилизацию строительного мусора строго определены. Это позволит нам исключить то, чем мы занимаемся сегодня — вылавливанием фур, которые вываливают в лес строительный мусор», — заявил Воробьёв.