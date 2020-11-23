Минск, 23 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 22 ноября в разных населенных пунктах республики, 345 человек. Об этом 23 ноября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

(сс) Homoatrox Протесты в Минске 22 ноября

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что по фактам активного сопротивления правоохранителям и блокирования дорожного движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства страны.

Также указывается, что, несмотря на многочисленные призывы «деструктивных Telegram-каналов к участию в протестах», они были немногочисленными везде, за исключением столицы Белоруссии.

Кроме этого уточняется, что в Минске протестующие собирались группами и несмотря на то, что их предупреждали о о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, некоторые из них пытались блокировать дорожное движение

«Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в патриотическом воспитании в республике «большой пробел», который необходимо ликвидировать.