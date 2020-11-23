Курган, 23 ноября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Курганской области к 23 ноября обнаружили ещё 104 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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33 из них зарегистрированы в Кургане. А все остальные проживают в Шадринске и ряде районов.

С весны в Зауралье обнаружили уже 8067 носителей коронавируса. 115 граждан скончались.