В Курганской области выявили уже более 8 тыс. случаев COVID-19
Курган, 23 ноября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Курганской области к 23 ноября обнаружили ещё 104 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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33 из них зарегистрированы в Кургане. А все остальные проживают в Шадринске и ряде районов.
С весны в Зауралье обнаружили уже 8067 носителей коронавируса. 115 граждан скончались.