Тюмень, 23 ноября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено ещё 173 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них девять детей. Всего же с весны в регионе обнаружили 17 096 заразившихся. Выздоровели же 11 851.

Сейчас 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. А за весь период пандемии в регионе скончались 125 людей с коронавирусом.