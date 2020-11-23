Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге коллективу Введенской больницы представили нового главного врача — полковника медицинской службы запаса, доктора медицинских наук Сергея Парцерняка. Об этом 23 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Введенская больница

Новый руководитель — выпускник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где около трех лет возглавлял терапевтическое отделение и более 12 лет был заместителем начальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной терапии по клинической работе. С 2014 года и до настоящего времени работал в городской больнице № 15 заместителем главного врача по терапии.

Отметим, Введенская больница является 230-коечным терапевтическим стационаром с современной лечебно-диагностической базой. По своим направлениям работы занимает лидирующие позиции не только в Санкт-Петербурге, но и в России.

Здесь действует единственное в стране психосоматическое отделение кардиологического профиля. Для обследования и лечения пациентов с патологией органов дыхания развернуто два отделения на 110 коек.

С 2013 года на базе Введенской больницы работает Городской пульмонологический центр (ГПЦ). Здесь оказывают лечебно-диагностическую помощь больным с бронхолегочными заболеваниями пульмонологического профиля, осложненными тяжелой хронической дыхательной недостаточностью.

Напомним, в начале октября были сменены руководители Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова.

В ноябре нового главного врача представили в Мариинской больнице и в детской городской больнице №1.