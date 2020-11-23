Москва, 23 ноября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Москве 27 ноября начнёт работу каток на ВДНХ. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе выставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

«Главный каток страны заработает 27 ноября с соблюдением новых мер безопасности», — говорится в информации.

Отмечается, что продажа билетов будет проводится онлайн. Для льготников будет возможна покупка в инфоцентрах ВДНХ. Войти на каток можно только через павильон, выбранный при покупке. Заполняемость катка не должна превышать 50%.