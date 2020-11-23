Москва, 23 ноября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Число сделок на рынке жилья в Москве в октябре 2020 года выросло на 20%. Об этом 23 ноября сообщили в управлении Росреестра по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок жилья

В октябре на вторичном рынке было зарегистрировано 18 433 сделки. По сравнению с сентябрём, рост составил 20%.

По сравнению с октябрём 2019 года рост составил 46% — тогда в управлении зарегистрировали 12 605 сделок.

«С одной стороны, возможно, подобный ажиотаж связан с отложенным спросом населения, который не был реализован весной во время режима самоизоляции, — прокомментировал результат глава столичного управления Игорь Майданов. — Кроме того, на рост числа покупок квартир могла повлиять и возможность приобретения так называемой «новой вторички», когда продавец, являясь юридическим лицом, после оформления прав продает объект недвижимости по договору уступки прав требования по ДДУ».

Глава управления отметил, что на подобные сделки распространяются условия льготной ипотеки.