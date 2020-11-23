Чита, 23 ноября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Динамика заболеваемости детей в Забайкальском крае демонстрирует незначительный прирост. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщила глава регионального управления Роспортебнадзора Светлана Лапа. По её словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, снижение к максимальному уровню составляло 41,2%.

Карл Гун. Больное дитя. 1869

«Небольшой рост отмечался в трех возрастных группах: 1−2, 3−6, 7−14 лет. Но при этом существенное снижение наблюдается в возрастной группе 15−17 лет», — пояснила Светлана Лапа.

Заболеваемость взрослого населения продолжала расти, но темпы прироста снизились. Наибольшее увеличение отмечалось в возрастной группе 18−29 лет. В возрастной группе с 30 до 49 лет, при незначительном увеличении, темпы прироста снизились с 32% до 8%. Впервые зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости на 4,5% и 3% по возрастным группам 50−64 года, 65 и старше

В Алтайском крае тоже наметился рост числа детей, у которых выявлен коронавирус.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, из общего числа пациентов забайкальских моногоспиталей 131 (+15 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 60 (-17 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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