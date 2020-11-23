Курчатов, Курская область, 23 ноября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Курской области в городе Курчатове проводится доследственая проверка после падения лифта, при котором пострадала женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

21 ноября около 13:00 в многоэтажке на улице Садовой между вторым и первым этажами остановился лифт, в котором находились две женщины и трое детей. После вызова диспетчера специалисты эвакуировали одну из женщин и детей. Когда они пытались вытащить оставшуюся там 55-летнюю женщину, лифт пришел в движение и упал.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Для выяснения подробностей назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.