Москва, 23 ноября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет размещать в одной колонии-поселении впервые осужденных и ранее судимых граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Закон устанавливает возможность содержания в одной колонии-поселении осужденных за преступления, которые были совершены по неосторожности, так и тех, кто уже был в заключении.

Кроме того, разрешается содержать эту категорию граждан с теми, кто был переведен в колонию-поселение из колоний общего и строгого режима с положительными характеристиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон об отдельном содержании впервые осужденных от ранее отбывающих наказание.

Предполагается, что меры будут осуществляться за счет средств, выделенных ФСИН России в установленной сфере деятельности, и не потребуют выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Направление осужденных для отбывания наказания в исправительные учреждения за пределы субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, приводит к дополнительным финансовым расходам на их конвоирование к месту отбывания наказания, указали в правительстве.