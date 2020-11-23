Москва, 23 ноября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. По итогам октября 2020 года российские дилеры реализовали 77 159 единиц новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV), что на 8,3% больше, чем год назад. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Внедорожник

Отмечается, что сегмент SUV является самым популярным на авторынке России. Его доля занимает около 51% от всего объёма проданных в стране новых машин.

Лидером продаж сегмента является модель Hyundai Creta. На авторынке России данное авто в октябре нынешнего года приобрели 7203 покупателя — на 4% больше, чем год назад.

На втором месте разместился кроссовер Toyota RAV4 с результатом 3945 проданных авто. Он показал рост на 158%. Далее по списку идёт Skoda Kodiaq, который разашёлся в количестве 3698 экземпляров (+54,5%).

Пятёрку лидеров замыкают модели Volkswagen Tiguan (3451 ед.; — 12,5%) и Renault Duster (3345 ед.; — 6%).

Напомним, по итогам октября текущего года российские автолюбители купили на вторичном рынке 137 748 единиц автомобилей сегмента SUV. Это на 21% больше, чем было перепродано год назад.

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