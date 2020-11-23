Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге оказались закрытыми на карантин 64 класса городских школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой учебный класс

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Учащиеся классов переведены на дистанционный режим обучения.

55 классов в 31 школе закрыли на карантин из-за случаев COVID-19. Ещё девять классов в восьми школах — из-за ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе переведены на дистанционный режим учащиеся 6−10-х классов.