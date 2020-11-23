Костромская область, 23 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области после многочисленных жалоб местных жителей отремонтируют здание местного морга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Урок анатомии доктора Тульпа», Рембрандт, 1632 г

Напомним, ранее буйский морг закрыли по причине «неудовлетворительного состояния здания и внутренних помещений». Из-за этого тела усопших для патологоанатомического и судебно-медицинского исследования приходилось направлять за 100 километров в областной центр — Кострому. Родственники умерших переживали из-за того, что не могут похоронить близких в спокойной обстановке в положенные сроки. Ситуация осложнялась тем, в костромском морге также сложилась «непростая ситуация», связанная с большим объёмом работы и нехваткой специалистов.

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"Специалисты провели визуальный осмотр здания морга на предмет оценки его технического состояния. В настоящее время ведутся первоочередные ремонтные работы для приведения его в нормативное состояние и соответствие требованиям санитарных норм. В здании Буйского морга полностью отремонтирована крыша. Закупаются материалы для замены окон и дверей. На эти цели из областного бюджета направлено более 1,1 млн. рублей. Общим объем финансирования будет определен после готовности проектно-сметной документации. Здание морга в Буе будет эксплуатироваться по его прямому назначению», — говорится в официальном ответе депздрава.

Подготовить здание морга к работе планируется «к началу 2021 года».