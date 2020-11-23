Париж, 23 ноября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Более 30 видных представителей науки и культуры Франции, проголосовавших за Эммануэля Макрона на президентских выборах 2017 года, призвали лидера государства отозвать законы о глобальной безопасности и о сепаратизме, «ограничивающие основные права и свободы».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Открытое письмо, опубликованное в понедельник, 23 ноября, интернет-изданием Mediapart и подписанное 33 деятелями науки и культуры Франции, среди которых — кинорежиссеры Константинос Гаврас и Ариана Мнушкина, политолог Оливье Руа и математик Седрик Виллани, начинается словами: «Господин президент, мы не за это голосовали».

«Под предлогом иллюзорной безопасности перед лицом мировой неопределенности правительство и парламентское большинство от Вашего имени занимаются тем, что ограничивают основные права и свободы… свободу совести, право получать образование, свободу ассоциаций», — говорится в письме.

«Позволить им покуситься на наши права и свободы означает создать то, о чем мечтают правые неофашисты: авторитарное государство, где правовое государство становится полицейским», — пишут авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро для тех, что «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред». Французские журналисты считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.