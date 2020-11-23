Москва, 23 ноября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Российская система здравоохранения справляется с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, так как, несмотря на это, существенного роста суммарного количества летальных исходов нет. Об этом 23 ноября заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

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«При росте заболеваемости мы не видим существенного роста летальных исходов. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25173 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.