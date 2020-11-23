Вашингтон, 23 ноября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Имена назначенных на ключевые посты в новой администрации США объявит 24 ноября предполагаемый победитель президентских выборов Джозеф Байден. Об этом сообщил Рон Клейн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома, в эфире телекомпании ABC.

(сс) Gage Skidmore Джозеф Байден

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«Первые кандидатуры в кабинет станут известны во вторник», — сказал Клейн.

Он добавил, что в этот день Байден скажет, кто именно возглавит конкретные ведомства. При этом советник переходной команды Байдена Дженнифер Псаки в эфире CNN заявила, что о назначениях будет объявлено в течение недели.

Пока управление по общим вопросам администрации (GSA) не признаёт Байдена новым президентом, с этим связаны определённые трудности по передаче дел и формированию новой президентской команды, отметил Клейн.

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