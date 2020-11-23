Ярославль, 23 ноября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Медицинские страховые компании в Ярославской области отнимают у больниц так необходимые им деньги. Об этом депутаты, чиновники и эксперты говорили на заседании экспертного совета по здравоохранению при Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Заседание экспертного совета

Речь идёт о штрафах больниц страховыми компаниями по результатам проверок и снятии денег за уже оказанные медицинские услуги. Депутаты и чиновники, отвечающие за здравоохранение, уверены, что страховщики таким образом «зарабатывают» деньги.

«Количество проверок, предписанных территориальным фондом, в Ярославской области превышает практически в 2 раза. Подумать только, в 2019 году проведено более 300 тысяч проверок! Так, количество медико-экономических экспертиз по компании «Ингорсстрах-М» в 2019 году превысил в 3,7 раза. Это огромные цифры, и всем нам понятно, почему это происходит. Потому что в формирование средств страховых медицинских организаций и их расходование включены штрафы. Средствами от этих проверок обладают практически все страховые компании. Получается юридически нонсенс — штрафующие и проверяющие организации получают финансовую выгоду от этих штрафов. Возникает вопрос — насколько это правомерно и не пора ли это все изменить», — сказал председатель комитета по здравоохранению Яроблдумы Юрий Филимендиков.

Так в 2019 году по результатам проверок больницы области лишились 80 млн рублей. Больницы выходят в суды и отсуживают часть денег. Но на это уходят время и силы.

«В течение года происходит вся эта канитель, и в это время деньги находятся в страховой компании. Их в системе здравоохранения нет, и мы недофинансируем медицинскую помощь нашему населению», — сказал Филимендиков.

Как рассказал заместитель главного врача областной онкологической больницы Николай Кислов, за 2018 год с больницы было снято 2 млн рублей, за 2019 — 12 млн, а за 2020 — уже 17 млн рублей.

«Если раньше был какой-то диалог со страховыми компаниями, экспертиза проходила, чтобы выявить недостатки, что сделать, чтобы больному было лучше, то сейчас диалог отсутствует. Такое ощущение, что эксперты ищут все новые и новые запятые, слова, за которые можно снять деньги», — рассказал Николай Кислов.

Помимо самих денег, больницы тратят средства на «работу» со страховщиками. Так отдел контроля качества онкобольницы обходится лечебному учреждению в 2 млн рублей в год. Врач рассказал, что больница завалена бессмысленной бюрократической работой.

«Они действуют на основании письма федерального фонда медицинского страхования, в котором есть протокол исполнения клинических рекомендаций. Например, он содержит фразу, есть ли в истории болезни протокол консилиума. Обязательно должна быть ксерокопия протокола консилиума. Указания на консилиум в тексте не принимаются. То есть врачи занимаются все больше и больше бумажной работой, они вынуждены копировать огромное количество документов вместо того, чтобы уделять это время пациенту», — рассказал заместитель главного врача областной онкологической больницы Николай Кислов.

В ответ выступили сами страховые компании. Их руководители подтвердили, что часть денег, действительно, поступает самим страховщикам. В доход фирм идёт от от 15 до 25% от санкций и штрафов. Но компании отрицают, что проводят проверки ради заработка и ссылаются на требование законодательства. Качество медицины такое, что не штрафовать лечебные учреждения невозможно.

«Страховые компании, проводя экспертизу, занимаются выявлением дефектов, которые повлияли на оказание медицинской помощи нашим гражданам, а также нецелевого расходования средств. Да, у медицинских организаций есть дефекты, которые повторяются из месяца в месяц. И никого почему-то не интересует, что это за дефекты, как они влияют на качество медицинской помощи, как они влияют на здоровье наших граждан», — сказал директор филиала «Капитал Медицинское страхование» Игорь Желткевич.

По словам Желткевича, ярославские страховые компании ещё лояльно относятся к больницам. Сумма санкций в 2019 году составила лишь 0,6% от всех денег, направленных на медпомощь. В то время как в среднем по России этот показатель в три раза выше — 1,5%.

Как заявила директор территориального фонда медицинского страхования Диана Смыслова, в 2019 году страховые компании «заработали» около 13 млн рублей на штрафах и снятиях денег.

«Мое глубокое убеждение, что это нарушение принципов независимого контроля качества. Контролер, осуществляющий экспертизу и контроль качества оказания медицинской помощи, не может и не должен получать процент от начисленных штрафов и санкций», — сказала директор ярославского ФОМС Диана Смыслова.

Депутаты Ярославской областной думы решили выйти в Госдуму России с законодательной инициативой, чтобы лишить страховые компании возможности «зарабатывать» на проверках, чтобы все суммы штрафов и санкций впоследствии шли на медицину.

Но и это ещё не всё. Следующим вопросом экспертного совета стал вопрос об уменьшении финансирования страховых фирм. Федеральный закон позволяет регионам уменьшить размер отчислений на ведение деятельности страховых компаний с 1 до 0,8% от страховых сумм.

В 2020 году расходы на ведение деятельности страховщиков составили в Ярославской области 151 млн рублей. Правительство области предлагает снизить коэффициент до 0,9% или 142,3 млн рублей в 2021 году. Власти напрямую не связали штрафную деятельность компаний с уменьшением коэффициента, но очевидно было, что это именно так. Депутаты против таких санкций не возражали.