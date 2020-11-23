Чапаев – народный герой, Сладков – символ мести: на чьей стороне будет РПЦ?
Оренбург, 23 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Руководители РПЦ в Оренбуржье недолжны идтина поводу у сторонников идеи установки памятника «победителю Чапаева» «при храме», иначеони опять окажутся на одной из сторон в прошлой Гражданской войне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 ноября, комментируя информацию о демонтаже памятника казаку Тимофею Сладкову в селе Красном Оренбургской области.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, местные депутаты обязали главу муниципального образования добиться сноса памятника, месяц спустябюстСладкова былснят с постамента. Представители казачества намерены просить благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского на установку памятникарядом содним из церковных приходов«на территории исторических земель Уральского казачьего войска».
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