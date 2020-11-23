Вслед за экс-прокурором Новосибирска задержали ещё двух человек
Новосибирск, 23 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержали бывшую руководительницу управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Александру А. Об этом сообщают «НГС. Новости» со ссылкой на свои источники информации.
Также появилась информация и о задержании бизнесмена Дмитрия К.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что сегодня, 23 ноября, задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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«По предварительным данным, задержания могут быть связаны с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — уточняет издание.
В региональном управлении СКР сообщили, что у них нет информации о задержаниях.