Москва, 23 ноября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Медики оценивают состояние госпитализированного накануне актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом агентству РИА Новости сообщила агент артиста Екатерина Сычёва.

Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия Павел Прилучный

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов», — сказала Сычёва.

По её словам, представители актёра готовят заявление в полицию.

Ранее российские СМИ сообщили о госпитализации Павла Прилучного с переломом черепа.