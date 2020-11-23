Калуга, 23 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Онлайн-марафон «Почта мамам», приуроченный ко всероссийскому Дню матери, стартовал 23 ноября в Калужской области. Его инициатором выступила Почта России. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Марафон объединит тысячи признаний в любви к матерям, которые сложатся в единую виртуальную открытку.

Марафон пройдет по 29 ноября включительно в соцсети Instagram. Марафон объединит тысячи признаний в любви к матерям, которые сложатся в единую виртуальную открытку. Участником акции может любой желающий, опубликовав пост с признанием в любви к матерям: в стихах и прозе, используя музыкальные или танцевальные навыки, проявив креативность в создании коллажа или ролика. Ограничений по форме нет. Официальный хештег марафона #почтамамам.

«Приятно отметить, что День матери в России приобретает все большую популярность. Наша виртуальная открытка, созданная сотнями личных историй, поможет глубже понять роль матери в жизни каждого человека», — сказала Вера Дмитриева.

Кроме калужан в акции примут участие также жители ещё десяти областей Центрального федерального округа.