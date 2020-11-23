Москва, 23 ноября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Сезонные эпидемии коронавируса потребуют от создателей вакцин того же подхода, что и при борьбе с эпидемиями гриппами. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«С вирусом гриппа ровно та же самая ситуация. Принцип тот же самый на самом деле, просто вирус гриппа каждый раз новый приходит. Там мы всё время, каждый раз имеем с новым сезоном». — заявил Волчков.

По его словам, российские вакцины от коронавируса, такие как Sputnik V, долгое время будут сохранять свою эффективность, несмотря на то, что вирус постоянно мутирует.

«Другое дело, что можно применять более сложные вакцины, делать вакцины в том числе… сами аденовирусы позволяют интегрировать гораздо большее количество белков. И, безусловно, любую вакцину, если вирус становится сезонным, её необходимо обновлять», — указал Волчков.