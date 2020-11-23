Киев, 23 ноября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он заявил 23 ноября в своём видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сам я позитивный, потому что тест негативный», — сказал Зеленский.

Он добавил, что находится в офисе президента на улице Банковой, в Киеве и приступил к работе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о смерти украинского миротворца. Он скончался от последствий, вызванных COVID-19 в больнице города Найроби, столице Кении.