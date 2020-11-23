Вашингтон, 23 ноября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Эксперимент с обманной тактикой, рассчитанной на привлечение российских хакеров, проводит в Эстонии Североатлантический альянс. Об этом сообщает американский интернет-журнал Defense One.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

По замыслу экспертов НАТО, молодой киберофицер российской армии захочет проникнуть в защищённую сеть альянса. Он определит цель, то есть человека, чьи данные мог бы заполучить для доступа к сети, а затем, переходя от узла к узлу, будет искать конфиденциальную информацию для эксфильтрации.

Выбранному человеку «киберофицер» отправит фишинговое письмо, а адресат нажмёт на ссылку. Это означает, что игра началась, отмечает издание. Затем хакер узнает, что завладел бессмысленными данными.

«И вы, возможно, раскрыли свои собственные методы или инструменты. Ваш противник хотел, чтобы вы преуспели во взломе, чтобы получить информацию о вас», — говорится в публикации.

Такие учения, отмечает издание, в ноябре проходили в Эстонии. На них отрабатывались, как утверждается, методы России в гибридной войне.